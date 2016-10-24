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Zigzag2_R_Color_Price - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
MetaQuotes Software Corp.
Индикатор Zigzag2_R_Color с ценовыми метками значений вершин зигзага.
Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Color_Price
Exp_X2MA_JFatl
Трендовая торговая система Exp_X2MA_JFatl построена на основе сигналов двух индикаторов: ColorX2MA и ColorJFatl.ZigZag_XMACandles
ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора XMACandles.
ColorJJRSX_HTF
Индикатор ColorJJRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_X2MA_JJRSX
Трендовая торговая система Exp_X2MA_JJRSX на основе сигналов двух индикаторов: ColorX2MA и ColorJJRSX.