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Индикаторы

Zigzag2_R_Color_Price - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2558
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

MetaQuotes Software Corp.

Индикатор Zigzag2_R_Color с ценовыми метками значений вершин зигзага.

Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Color_Price

Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Color_Price

Exp_X2MA_JFatl Exp_X2MA_JFatl

Трендовая торговая система Exp_X2MA_JFatl построена на основе сигналов двух индикаторов: ColorX2MA и ColorJFatl.

ZigZag_XMACandles ZigZag_XMACandles

ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора XMACandles.

ColorJJRSX_HTF ColorJJRSX_HTF

Индикатор ColorJJRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_X2MA_JJRSX Exp_X2MA_JJRSX

Трендовая торговая система Exp_X2MA_JJRSX на основе сигналов двух индикаторов: ColorX2MA и ColorJJRSX.