ZigZag_XMACandles - indicador para MetaTrader 5
Zigzag trazado a base de las velas del indicador XMACandles. ¡En cierto sentido, se trata del indicador Zigzag suavizado!
Para que el EA funcione correctamente, el archivo compilado del indicador XMACandles.ex5 debe ubicarse en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador ZigZag_XMACandles
