CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Zigzag2_R_Color_Price - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
791
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor:

MetaQuotes Software Corp.

Der Zigzag2_R_Color mit Preislabels an den Spitzen des Zickzacks.

Abb.1. Der Zigzag2_R_Color_Price Indikator

Abb.1. Der Zigzag2_R_Color_Price Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16666

Exp_X2MA_JFatl Exp_X2MA_JFatl

Das Exp_X2MA_JFatl Trend-Handelssystem basiert auf Signalen der zwei Indikatoren: ColorX2MA und ColorJFatl.

ZigZag_XMACandles ZigZag_XMACandles

ZigZag basierend auf den Kerzen des XMACandles Indikators.

ColorJJRSX_HTF ColorJJRSX_HTF

Der ColorJJRSX Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Multi Lot Scalper Multi Lot Scalper

Der Multi Lot Scalper Expert Advisor, Version für MetaTrader 5.