Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Zigzag2_R_Color_Price - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 791
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor:
MetaQuotes Software Corp.
Der Zigzag2_R_Color mit Preislabels an den Spitzen des Zickzacks.
Abb.1. Der Zigzag2_R_Color_Price Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16666
Exp_X2MA_JFatl
Das Exp_X2MA_JFatl Trend-Handelssystem basiert auf Signalen der zwei Indikatoren: ColorX2MA und ColorJFatl.ZigZag_XMACandles
ZigZag basierend auf den Kerzen des XMACandles Indikators.
ColorJJRSX_HTF
Der ColorJJRSX Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.Multi Lot Scalper
Der Multi Lot Scalper Expert Advisor, Version für MetaTrader 5.