El sistema de trading tendencial Exp_X2MA_JFatl se basa en las señales de dos indicadores: ColorX2MA y ColorJFatl. Según el indicador ColorX2MA se determina la dirección de la tendencia principal lenta, y según el indicador ColorJFatl se determina el momento para realizar la transacción, cuando ocurre el cambio de la dirección de la tendencia rápida. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra en caso si se cumplen dos condiciones:

Las señales de la tendencia rápida y lenta coinciden; Ha ocurrido el cambio de la dirección de la tendencia rápida.

Parámetros de entrada del EA:







input string Trade= «Gestión del trading» ;

input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input string MustTrade= «Permiso del trading» ;

input int Deviation_= 10 ;

input bool BuyPosOpen= true ;

input bool SellPosOpen= true ;







input string Filter= «PARAMETROS DE LA TENDENCIA LENTA» ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_;

input uint Length1= 12 ;

input int XPhase= 15 ;





input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA;

input uint Length2= 5 ;

input int Phase2= 15 ;





input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;

input uint SignalBar= 1 ;

input bool BuyPosClose= true ;

input bool SellPosClose= true ;







input string Input= «PARAMETROS DE ENTRADA» ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ;

input uint iLength= 5 ;

input int iPhase= 100 ;





input Applied_price_ IPC_=PRICE_CLOSE_;

input uint SignalBar_= 1 ;

input bool BuyPosClose_= false ;

input bool SellPosClose_= false ;



Las variables de cadena con el texto en el código de los parámetros de entrada sirven sólo para la mejor visualización de la ventana de los parámetros de entrada del Asesor Experto.

Los indicadores ColorJFatl_HTF y ColorX2MA_HTF en el Asesor Experto sirven sólo para una visualización más conveniente de las tendencias en el Probador de Estrategias, y por tanto no funcionan en otros modos de trabajo.

Para que el EA funcione correctamente, hace falta la presencia de los archivos compilados de los indicadores ColorX2MA.ex5, ColorX2MA_HTF.ex5, ColorJFatl.ex5 y ColorJFatl_HTF.ex5 en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de simulación para el año 2015 en EURJPY, tendencia lenta en H4, entrada por la tendencia rápida en M30:





Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas