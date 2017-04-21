请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Zigzag2_R_Color_Price - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1890
- 等级:
-
- 已发布:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
MetaQuotes Software Corp.
带有之字转向(ZigZag)峰值数值价格标签的Zigzag2_R_Color指标。
图1. Zigzag2_R_Color_Price 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16666
