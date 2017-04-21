代码库部分
Zigzag2_R_Color_Price - MetaTrader 5脚本

真实作者:

MetaQuotes Software Corp.

带有之字转向(ZigZag)峰值数值价格标签的Zigzag2_R_Color指标。

图1. Zigzag2_R_Color_Price 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16666

