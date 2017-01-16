Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ColorJJRSX_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 888
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador ColorJJRSX permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, el indicador ColorJJRSX.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador ColorJJRSX_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16667
Zigzag2_R_Color_Price
Indicador Zigzag2_R_Color con marcas de precio para los picos del zigzag.Exp_X2MA_JFatl
El sistema de trading tendencial Exp_X2MA_JFatl se basa en las señales de dos indicadores: ColorX2MA y ColorJFatl.
Multi Lot Scalper
Asesor Experto Multi Lot Scalper, versión para MetaTrader 5.Exp_X2MA_JJRSX
El sistema de trading tendencial Exp_X2MA_JJRSX se basa en las señales de dos indicadores: ColorX2MA y ColorJJRSX.