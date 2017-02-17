XMACandles指標ローソク足に基づいたジグザグです。ある意味では、これは平滑化されたジグザグです。

この指標の操作は<terminal_data_folder>\MQL5\IndicatorにコンパイルされたXMACandles.ex5指標ファイルを必要とします。

図1 ZigZag_XMACandles指標