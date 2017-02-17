コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ZigZag_XMACandles - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1051
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
XMACandles.mq5 (14.26 KB) ビュー
ZigZag_XMACandles.mq5 (23.06 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

XMACandles指標ローソク足に基づいたジグザグです。ある意味では、これは平滑化されたジグザグです。

この指標の操作は<terminal_data_folder>\MQL5\IndicatorにコンパイルされたXMACandles.ex5指標ファイルを必要とします。

図1　ZigZag_XMACandles指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16650

