無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ZigZag_XMACandles - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1051
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
XMACandles指標ローソク足に基づいたジグザグです。ある意味では、これは平滑化されたジグザグです。
この指標の操作は<terminal_data_folder>\MQL5\IndicatorにコンパイルされたXMACandles.ex5指標ファイルを必要とします。
図1 ZigZag_XMACandles指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16650
Exp_XMACandles
XMACandles指標のシグナルに基づいたExp_XMACandlesエキスパートアドバイザーです。Zigzag2_R_Arrows
値がフラクタルラベルとして表示されたZigzag2_Rです。
Exp_X2MA_JFatl
Exp_X2MA_JFatlトレンドフォロー取引システムはColorX2MA及びColorJFatl指標シグナルに基づいています。Zigzag2_R_Color_Price
ジグザグピーク値の価格ラベルを持つZigzag2_R_Colorです。