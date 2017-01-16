Mira cómo descargar robots gratis
Zigzag2_R_Arrows - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
MetaQuotes Software Corp.
Zigzag2_R con visualización de sus valores en forma de iconos fractales.
¡Los iconos se redibujan de manera semejante a los picos del zigzag original!
Fig. 1. Indicador Zigzag2_R_Arrows
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16648
