代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ZigZag_XMACandles - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1483
等级:
(15)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XMACandles.mq5 (14.26 KB) 预览
ZigZag_XMACandles.mq5 (23.06 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

基于 XMACandles 指标烛形的之字转向指标(ZigZag)。在某种程度上，这是一个平滑过的之字转向指标!

本指标需要编译好的 XMACandles.ex5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下，ZigZag_XMACandles 指标才能正确运行。

图1. ZigZag_XMACandles 指标

图1. ZigZag_XMACandles 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16650

Exp_XMACandles Exp_XMACandles

Exp_XMACandles EA交易是基于 XMACandles 指标信号的。

ZigZag_NK_Color_Price ZigZag_NK_Color_Price

带有之字转向峰值价格标签的之字转向指标(ZigZag)。

Exp_X2MA_JFatl Exp_X2MA_JFatl

Exp_X2MA_JFatl 跟随趋势交易系统是基于 ColorX2MA 和 ColorJFatl 指标信号的。

ColorJJRSX_HTF ColorJJRSX_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 ColorJJRSX 指标。