基于 XMACandles 指标烛形的之字转向指标(ZigZag)。在某种程度上，这是一个平滑过的之字转向指标!

本指标需要编译好的 XMACandles.ex5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下，ZigZag_XMACandles 指标才能正确运行。

图1. ZigZag_XMACandles 指标