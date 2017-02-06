请观看如何免费下载自动交易
加入我们粉丝页
ZigZag_XMACandles - MetaTrader 5脚本
基于 XMACandles 指标烛形的之字转向指标(ZigZag)。在某种程度上，这是一个平滑过的之字转向指标!
本指标需要编译好的 XMACandles.ex5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下，ZigZag_XMACandles 指标才能正确运行。
图1. ZigZag_XMACandles 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16650
Exp_XMACandles
Exp_XMACandles EA交易是基于 XMACandles 指标信号的。ZigZag_NK_Color_Price
带有之字转向峰值价格标签的之字转向指标(ZigZag)。
Exp_X2MA_JFatl
Exp_X2MA_JFatl 跟随趋势交易系统是基于 ColorX2MA 和 ColorJFatl 指标信号的。ColorJJRSX_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 ColorJJRSX 指标。