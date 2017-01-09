CodeBaseSeções
ZigZag_XMACandles - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
ZigZag plotado sobre o indicador XMACandles. Em certo sentido, trata-se do indicador ZigZag suavizado!

Para que o indicador o ZigZag_XMACandles funcione corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ZigZag_XMACandles na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador ZigZag_XMACandles

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16650

