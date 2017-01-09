Participe de nossa página de fãs
ZigZag_XMACandles - indicador para MetaTrader 5
- 1442
ZigZag plotado sobre o indicador XMACandles. Em certo sentido, trata-se do indicador ZigZag suavizado!
Para que o indicador o ZigZag_XMACandles funcione corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ZigZag_XMACandles na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador ZigZag_XMACandles
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16650
O Expert Advisor Exp_XMACandles é plotado com base nas alterações dos sinais do oscilador XMACandles.Zigzag2_R_Arrows
ZigZag Zigzag2_R com exibição de seus valores como ícones de fractal.
Sistema de negociação de tendência Exp_X2MA_JFatl plotada com base nos sinais de dois indicadores, isto é: ColorX2MA e ColorJFatl.Zigzag2_R_Color_Price
Indicador Zigzag2_R_Color com etiquetas de preço dos valores dos picos do ZigZag.