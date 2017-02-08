CodeBaseKategorien
Indikatoren

ZigZag_XMACandles - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1007
(15)
ZigZag basierend auf den Kerzen des XMACandles Indikators. In gewissem Sinne ist das ein geglätteter ZigZag Indikator!

Der ZigZag_XMACandles Indikator benötigt die kompilierte Datei XMACandles.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der ZigZag_XMACandles

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16650

Exp_XMACandles Exp_XMACandles

Der Exp_XMACandles Expert Advisor basiert auf den Signalen des XMACandles Indikators.

Zigzag2_R_Arrows Zigzag2_R_Arrows

Zigzag2_R mit Anzeige seiner Werte als Fraktal-Zeichen.

Exp_X2MA_JFatl Exp_X2MA_JFatl

Das Exp_X2MA_JFatl Trend-Handelssystem basiert auf Signalen der zwei Indikatoren: ColorX2MA und ColorJFatl.

Zigzag2_R_Color_Price Zigzag2_R_Color_Price

Der Zigzag2_R_Color Indikator mit Preislabels an den Spitzen des Zickzacks.