Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ZigZag_XMACandles - Indikator für den MetaTrader 5
ZigZag basierend auf den Kerzen des XMACandles Indikators. In gewissem Sinne ist das ein geglätteter ZigZag Indikator!
Der ZigZag_XMACandles Indikator benötigt die kompilierte Datei XMACandles.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der ZigZag_XMACandles
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16650
Exp_XMACandles
Der Exp_XMACandles Expert Advisor basiert auf den Signalen des XMACandles Indikators.Zigzag2_R_Arrows
Zigzag2_R mit Anzeige seiner Werte als Fraktal-Zeichen.
Exp_X2MA_JFatl
Das Exp_X2MA_JFatl Trend-Handelssystem basiert auf Signalen der zwei Indikatoren: ColorX2MA und ColorJFatl.Zigzag2_R_Color_Price
Der Zigzag2_R_Color Indikator mit Preislabels an den Spitzen des Zickzacks.