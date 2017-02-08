ZigZag basierend auf den Kerzen des XMACandles Indikators. In gewissem Sinne ist das ein geglätteter ZigZag Indikator!

Der ZigZag_XMACandles Indikator benötigt die kompilierte Datei XMACandles.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der ZigZag_XMACandles