ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора XMACandles. В некотором смысле это сглаженный индикатор ЗигЗаг!

Для корректной работы индикатора ZigZag_XMACandles необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XMACandles.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор ZigZag_XMACandles