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ZigZag_XMACandles - индикатор для MetaTrader 5
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ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора XMACandles. В некотором смысле это сглаженный индикатор ЗигЗаг!
Для корректной работы индикатора ZigZag_XMACandles необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XMACandles.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор ZigZag_XMACandles
Exp_XMACandles
Эксперт Exp_XMACandles построен на основе сигналов индикатора XMACandles.Zigzag2_R_Arrows
Зигзаг Zigzag2_R с отображением своих значений в виде фрактальных значков.
Exp_X2MA_JFatl
Трендовая торговая система Exp_X2MA_JFatl построена на основе сигналов двух индикаторов: ColorX2MA и ColorJFatl.Zigzag2_R_Color_Price
Индикатор Zigzag2_R_Color с ценовыми метками значений вершин зигзага.