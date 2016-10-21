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Индикаторы

ZigZag_XMACandles - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2304
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора XMACandles. В некотором смысле это сглаженный индикатор ЗигЗаг!

Для корректной работы индикатора ZigZag_XMACandles необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XMACandles.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор ZigZag_XMACandles

Рис.1. Индикатор ZigZag_XMACandles

Exp_XMACandles Exp_XMACandles

Эксперт Exp_XMACandles построен на основе сигналов индикатора XMACandles.

Zigzag2_R_Arrows Zigzag2_R_Arrows

Зигзаг Zigzag2_R с отображением своих значений в виде фрактальных значков.

Exp_X2MA_JFatl Exp_X2MA_JFatl

Трендовая торговая система Exp_X2MA_JFatl построена на основе сигналов двух индикаторов: ColorX2MA и ColorJFatl.

Zigzag2_R_Color_Price Zigzag2_R_Color_Price

Индикатор Zigzag2_R_Color с ценовыми метками значений вершин зигзага.