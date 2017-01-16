Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_XMACandles - Asesor Experto para MetaTrader 5
El Asesor Experto Exp_XMACandles se basa en las señales generadas por el indicador XMACandles. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el color de las velas del indicador ha cambiado.
Para que el EA funcione correctamente, el archivo compilado del indicador XMACandles.ex5 debe ubicarse en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.
Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico
Resultados de simulación para el año 2015 en EURUSD H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16649
