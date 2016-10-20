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Индикаторы

XMACandles - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1910
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор XMA в свечном виде.

Свечки получаются от обработки алгоритмом усреднения соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XMACandles

Рис.1. Индикатор XMACandles

Envelopes ATR MT5 Envelopes ATR MT5

Индикатор показывает отклонение верхней и нижней границы диапазона колебаний символа, рассчитанный по ATR этого символа.

MACDCandleTrend MACDCandleTrend

Семафорный сигнальный индикатор с использованием в качестве торговых сигналов изменение цвета свечек индикатора MACDCandle.

BrainTrend1Sig_Alert BrainTrend1Sig_Alert

Семафорный сигнальный индикатор BrainTrend1Sig_Alert с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

ZigZag_NK_Color_Price ZigZag_NK_Color_Price

Индикатор ZigZag с ценовыми метками значений вершин зигзага.