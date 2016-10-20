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XMACandles - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XMA в свечном виде.
Свечки получаются от обработки алгоритмом усреднения соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XMACandles
Индикатор показывает отклонение верхней и нижней границы диапазона колебаний символа, рассчитанный по ATR этого символа.MACDCandleTrend
Семафорный сигнальный индикатор с использованием в качестве торговых сигналов изменение цвета свечек индикатора MACDCandle.
Семафорный сигнальный индикатор BrainTrend1Sig_Alert с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.ZigZag_NK_Color_Price
Индикатор ZigZag с ценовыми метками значений вершин зигзага.