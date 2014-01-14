Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MUV_DIFF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1173
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
svm-d
El indicador de tendencias rápido elaborado sobre la base de dos MA's XMUV. De hecho, como resultado aparecen dos líneas del indicador Momentum elaborado sobre la base de esta MA con SMA y EMA promediados respectivamente. El cruce de estos indicadores de impulso define los momentos del tiempo cuando cambia la tendencia.
El indicador está representado en dos versiones:
- En la versión estándar como líneas - MUV_DIFF;
- Como una nube de dos colores - MUV_DIFF_Cloud.
Colocar el archivo compilado XMUV.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 09.11.2008.
Fid.1 Indicador MUV_DIFF and MUV_DIFF_Cloud
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1665
Se muestra la posición actual del tiempo en relación con el principio y el final de la barra. Además, se de la relación entre el tiempo transcurrido desde el comienzo de la barra y toda la duración de la barra expresado en porcentajes. Es útil para elegir el momento de tomar una decisión de trade.Mass Index (MI)
El Índice de Masa -Mass Index- sirve para detectar la inversión de las tendencias; se basa en los cambios que se producen en el ancho de banda entre los precios máximos y mínimos.
Gráfico de velas suavizado.Ease of Movement
El indicador técnico Ease of Movement -Facilidad de movimiento- muestra la relación que existe entre la tasa de cambio del precio y el volumen del mercado.