Autor real:

svm-d

El indicador de tendencias rápido elaborado sobre la base de dos MA's XMUV. De hecho, como resultado aparecen dos líneas del indicador Momentum elaborado sobre la base de esta MA con SMA y EMA promediados respectivamente. El cruce de estos indicadores de impulso define los momentos del tiempo cuando cambia la tendencia.

El indicador está representado en dos versiones:

En la versión estándar como líneas - MUV_DIFF; Como una nube de dos colores - MUV_DIFF_Cloud.

Colocar el archivo compilado XMUV.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 09.11.2008.

Fid.1 Indicador MUV_DIFF and MUV_DIFF_Cloud