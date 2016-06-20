CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

MUV_DIFF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
866
(23)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
muv_diff.mq5 (7.42 KB) ansehen
muv_diff_cloud.mq5 (6.54 KB) ansehen
xmuv.mq5 (6.69 KB) ansehen
Der echte Autor:

svm-d

Der schnelle Trendindikator gezeichnet basieren auf zwei XMUV gleitenden Durchschnitten. Tatsächlich werden zwei Linien des Momentum Indikators auf Basis dieses gleitenden Durchschnitts mit SMA und EMA Mittelung gezeichnet.

Die Kreuzung dieses Momentum-Indikators definiert den Zeitpunkt, in dem sich der Trend ändert.

Der Indikator wird in zwei Versionen zur Verfügung gestellt:

  1. In der Standardversion als Linien - MUV_DIFF;
  2. Als eine zweifarbige Wolke - MUV_DIFF_Cloud.

Kopieren Sie die compilierte XMUV.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 09.11.2008..

Abb.1 Der MUV_DIFF und MUV_DIFF_Cloud Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1665

Interpolation Interpolation

Verwendung der Lagrange Polynom-Interpolation um zukünftige Preise vorauszusagen

vaMA vaMA

Einfacher, geglätteter Indikator mit geringer Verzögerung basierend auf dem Prinzip der geglätteten Verschiebung unter Verwendung des EMA Preises durch Erhöhung der ersten 3 Aufträge

MUV_NorDIFF_Cloud MUV_NorDIFF_Cloud

Der schnelle Trendindikator gezeichnet basieren auf zwei normalisierten XMUV gleitenden Durchschnitten.

MUV_Cloud MUV_Cloud

Der schnelle Trendindikator gezeichnet basieren auf zwei normalisierten XMUV gleitenden Durchschnitten.