Der echte Autor:

svm-d

Der schnelle Trendindikator gezeichnet basieren auf zwei XMUV gleitenden Durchschnitten. Tatsächlich werden zwei Linien des Momentum Indikators auf Basis dieses gleitenden Durchschnitts mit SMA und EMA Mittelung gezeichnet.

Die Kreuzung dieses Momentum-Indikators definiert den Zeitpunkt, in dem sich der Trend ändert.

Der Indikator wird in zwei Versionen zur Verfügung gestellt:

In der Standardversion als Linien - MUV_DIFF; Als eine zweifarbige Wolke - MUV_DIFF_Cloud.

Kopieren Sie die compilierte XMUV.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 09.11.2008..

Abb.1 Der MUV_DIFF und MUV_DIFF_Cloud Indikator