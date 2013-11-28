真实作者:

svm-d

本快速趋势指标以两条 XMUV 移动均线为基础绘制。事实上，动量指标绘制的两条线是以分别采用 SMA 和 EMA 算法的移动均线为基础。动量指标的交叉，定义为趋势改变的时刻。

此指标有两个版本:

在标准版中是线型 - MUV_DIFF; 在第二种中是彩色云状 - MUV_DIFF_Cloud.

放置 XMUV.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 09.11.2008.

图例.1 MUV_DIFF 和 MUV_DIFF_Cloud 指标