代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

MUV_DIFF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1782
等级:
(23)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
muv_diff.mq5 (11.25 KB) 预览
muv_diff_cloud.mq5 (9.98 KB) 预览
xmuv.mq5 (10.36 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

svm-d

本快速趋势指标以两条 XMUV 移动均线为基础绘制。事实上，动量指标绘制的两条线是以分别采用 SMA 和 EMA 算法的移动均线为基础。动量指标的交叉，定义为趋势改变的时刻。

此指标有两个版本:

  1. 在标准版中是线型 - MUV_DIFF;
  2. 在第二种中是彩色云状 - MUV_DIFF_Cloud.

放置 XMUV.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 09.11.2008.

图例.1 MUV_DIFF 和 MUV_DIFF_Cloud 指标

图例.1 MUV_DIFF 和 MUV_DIFF_Cloud 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1665

Waddah_Attar_Def_RSI Waddah_Attar_Def_RSI

此 MACD 平滑直方图在 RSI 技术指标基础上绘制。

BB_CCI_CrossOver BB_CCI_CrossOver

模式指标。它基于平滑 CCI (商品通道指数) 和 Bollinger Bands® (布林带).

MUV_NorDIFF_Cloud MUV_NorDIFF_Cloud

本快速趋势指标以两条归一化 XMUV 移动均线为基础绘制。

MUV_Cloud MUV_Cloud

本快速趋势指标以两条归一化 XMUV 移动均线为基础绘制。