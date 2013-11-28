请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
svm-d
本快速趋势指标以两条 XMUV 移动均线为基础绘制。事实上，动量指标绘制的两条线是以分别采用 SMA 和 EMA 算法的移动均线为基础。动量指标的交叉，定义为趋势改变的时刻。
此指标有两个版本:
- 在标准版中是线型 - MUV_DIFF;
- 在第二种中是彩色云状 - MUV_DIFF_Cloud.
放置 XMUV.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 09.11.2008.
图例.1 MUV_DIFF 和 MUV_DIFF_Cloud 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1665
Waddah_Attar_Def_RSI
此 MACD 平滑直方图在 RSI 技术指标基础上绘制。BB_CCI_CrossOver
模式指标。它基于平滑 CCI (商品通道指数) 和 Bollinger Bands® (布林带).
MUV_NorDIFF_Cloud
本快速趋势指标以两条归一化 XMUV 移动均线为基础绘制。MUV_Cloud
本快速趋势指标以两条归一化 XMUV 移动均线为基础绘制。