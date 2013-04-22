Реальный автор:

svm-d

Индикатор быстрых трендов, построенный на основе двух мувингов XMUV. Фактически, в итоге выводится две линии индикатора Momentum, построенных на этом мувинге с SMA и EMA усреднениями соответственно. Пересечение этих моментумов и определяет те моменты времени, когда происходит изменение тренда.

Индикатор представлен в двух вариантах исполнения:

В обычном, в виде линий - MUV_DIFF; В виде двухцветного облака - MUV_DIFF_Cloud.

Для корректной работы индикаторов необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XMUV.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 09.11.2008.

Рис.1 Индикаторы MUV_DIFF и MUV_DIFF_Cloud