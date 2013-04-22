Ставь лайки и следи за новостями
MUV_DIFF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3744
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
svm-d
Индикатор быстрых трендов, построенный на основе двух мувингов XMUV. Фактически, в итоге выводится две линии индикатора Momentum, построенных на этом мувинге с SMA и EMA усреднениями соответственно. Пересечение этих моментумов и определяет те моменты времени, когда происходит изменение тренда.
Индикатор представлен в двух вариантах исполнения:
- В обычном, в виде линий - MUV_DIFF;
- В виде двухцветного облака - MUV_DIFF_Cloud.
Для корректной работы индикаторов необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XMUV.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 09.11.2008.
Рис.1 Индикаторы MUV_DIFF и MUV_DIFF_Cloud
Простой, гладкий, малолаговый индикатор, построенный на принципе смещения сглаженной с помощью EMA цены приращениями первых 3-х порядков.Interpolation
Применение интерполяционного полинома Лагранжа для прогнозирования будущих цен
Индикатор быстрых трендов, построенный на основе двух пронормированных мувингов XMUV.MUV_NorDIFF_Cloud
Индикатор быстрых трендов, построенный на основе двух пронормированных моментумов от мувинга XMUV