MUV_DIFF - indicador para MetaTrader 5
- 1496
svm-d
Indicador de tendências rápidas elaborado com base em duas Médias Móveis XMUV. Resultado de duas linhas do indicador Momentum desenhados na base da média móvel com as médias SMA e EMA exibidas respectivamente. O cruzamento destes indicadores define o tempo em que a tendência muda de direção.
O indicador é representado em duas versões:
- Na versão padrão como linhas - MUV_DIFF; e
- Como duas nuvens coloridas - MUV_DIFF_Cloud.
Coloque o arquivo compilado, Exp_QQECloud.ex5, na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 09.11.2008.
Fid.1 Indicador MUV_DIFF and MUV_DIFF_Cloud
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1665
