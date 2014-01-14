CodeBaseSeções
MUV_DIFF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1496
(23)
svm-d

Indicador de tendências rápidas elaborado com base em duas Médias Móveis XMUV. Resultado de duas linhas do indicador Momentum desenhados na base da média móvel com as médias SMA e EMA exibidas respectivamente. O cruzamento destes indicadores define o tempo em que a tendência muda de direção.

O indicador é representado em duas versões:

  1. Na versão padrão como linhas - MUV_DIFF; e
  2. Como duas nuvens coloridas - MUV_DIFF_Cloud.

Coloque o arquivo compilado, Exp_QQECloud.ex5, na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 09.11.2008.

Fid.1 Indicador MUV_DIFF and MUV_DIFF_Cloud

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1665

