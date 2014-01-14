El Índice de Masa -Mass Index (MI)- sirve para detectar la inversión de las tendencias; se basa en los cambios que se producen en el ancho de banda entre los precios máximos y mínimos.



Si el ancho de banda se expande, el Mass Index aumenta, y si se estrecha, el índice disminuye. Tushar Chande y Donald Dorsey popularizaron este indicador.

Según D. Dorsey, la señal más importante del Mass Index es un modelo especial construido por el mismo indicador que se llama 'protuberancia de cambio'. La protuberancia de cambio se forma cuando el Indice de Masa de 25 períodos supera primero 27, y a continuación cae por debajo de 26,5. En este caso, es muy posible que se produzca una vuelta en el precio, independientemente de la naturaleza general de la tendencia, es decir, sin importar si los precios se mueven hacia arriba, hacia abajo, o si fluctúan dentro del rango de cotización.

Concretamente, se suele utilizar una media móvil exponencial de 9 periodos para detectar el tipo de señal -compra o venta- que produce la protuberancia de cambio. Cuando aparece una protuberancia de cambio y el promedio móvil cae (con vistas a una inversión) hay que comprar; y viceversa, si aumenta hay que vender.

Cálculo:

MI = SUM (EMA (HIGH - LOW, 9) / EMA (EMA (HIGH - LOW, 9), 9), N)

donde:

SUM - suma;

HIGH - precio máximo de la barra actual;

LOW - precio mínimo de la barra actual;

EMA - media móvil exponencial;

N - período del indicador (el número de valores sumables).

Se pueden utilizar más algoritmos de suavizado además del EMA: Se pueden seleccionar hasta diez algoritmos distintos de suavizado:

SMA - media móvil simple; EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil ponderada lineal; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralineal; ParMA - suavizado parabólico; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente distinto en los diferentes algoritmos de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor, para VIDYA es un período de oscilador OCM, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4, y se publicó en el Code Base el 08-02-2007.



