BarTimer - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 2070
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Vasyl Gumenyak
La posición actual de tiempo en relación con el principio y el final de la barra se muestran en la ventana principal. Además, se de la relación entre el tiempo transcurrido desde el comienzo de la barra y toda la duración de la barra expresado en porcentajes.
El informador es útil para elegir el momento de tomar una decisión de trade.
Por ejemplo, es posible abrir las posiciones dentro del 20% desde el comienzo de la vela o después de un 80% de ella. En el primer caso, se toma en cuenta la vela anterior, en el segundo caso - la actual. Es mejor mantener las restricciones más difíciles en intervalos más largos.
Este indicador fue publicado por primera vez en Código Base mql4.com el 15.10.2008.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/535
