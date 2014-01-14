El indicador técnico Ease of Movement (EMV) -Facilidad de movimiento- muestra la relación entre la tasa de cambio del precio y el volumen del mercado.



Este indicador fue desarrollado por Richard W. Arms, Jr., quien es conocido por ser el autor del famoso indicador que lleva su nombre, el Arms Index. El EMV se calcula como la relación entre el Midpoint Move y el parámetro de volumen (Volume/ High - Low).



La fórmula básica se calcula de la siguiente manera:

EMV = Midpoint Move/ (Volume/ High-Low)



donde:

Midpoint Move = (el máximo de hoy + el mínimo de hoy)/2 - (el máximo de ayer + el mínimo de ayer)/2



Como norma general, el valor del indicador EMV se suaviza con una media móvil con periodo de suavizado igual a 14 velas.



El crecimiento del EMV muestra que los precios han avanzado con volúmenes bajos, y que este volumen bajo puede derivar, en breve, en cambios en el precio. Un EMV descendente muestra que los precios han caído con volúmenes bajos, y que este volumen bajo puede conducir pronto a cambios en el precio. Un valor del EMV cercano a cero significa que el mercado es pesado, es decir, se necesita un volumen considerable a corto plazo para poder mover el precio.

Los valores positivos elevados muestran que los precios están subiendo mientras el volumen permanece bajo; por otro lado, los valores negativos elevados indican que los precios bajan mientras el volumen permanece bajo.

Señales:

El indicador da una señal de compra cuando el EMV cruza la línea cero y se dirige hacia arriba.

El indicador da una señal de venta cuando el EMV cae por debajo de la línea cero.

El indicador muestra que cuanto menor es el movimiento del precio y mayor es el volumen, la libertad de movimiento es menor.



Con este indicador se pueden seleccionar hasta diez tipos distintos de suavizado:

SMA - media móvil simple; EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil ponderada lineal; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralineal; ParMA - suavizado parabólico; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente distinto en los diferentes algoritmos de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor, para VIDYA es un período de oscilador OCM, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".



