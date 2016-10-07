コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MUV_DIFF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
965
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
muv_diff.mq5 (7.42 KB) ビュー
muv_diff_cloud.mq5 (6.54 KB) ビュー
xmuv.mq5 (6.69 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

svm-d

2つのXMUV移動平均線に基づいて描かれた高速トレンド指標。実際には、結果的に、このそれぞれSMAとEMA平均化された移動平均に基づいて描かれたモーメンタム指標の2線が表示されます。

これらのモメンタム指標の交差がトレンド変化の瞬間を定義します。

この指標は2つのバージョンとして示されています。

  1. 標準的なバージョンでは線として - MUV_DIFF
  2. 2つの色付きの雲として - MUV_DIFF_Cloud

コンパイルされたXMUV.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

この指標は初めにMQL4で実装され2008年11月9日にコードベースで公開されました。

図1　MUV_DIFF及びMUV_DIFF_Cloud指標

図1　MUV_DIFF及びMUV_DIFF_Cloud指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1665

補間 補間

将来の価格を予測するためのラグランジュ多項式補間の使用

vaMA vaMA

最初の3注文の増分でEMAの価格を使用して平滑化されたシフトの原理に基づいて描かれた、シンプルな、平滑化された、より少ない遅れを持つ指標

MUV_NorDIFF_Cloud MUV_NorDIFF_Cloud

2つの正規化されたXMUV移動平均線に基づいて描かれた高速トレンド指標。

MUV_Cloud MUV_Cloud

2つの正規化されたXMUV移動平均線に基づいて描かれた高速トレンド指標。