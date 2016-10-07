実際の著者：

svm-d

2つのXMUV移動平均線に基づいて描かれた高速トレンド指標。実際には、結果的に、このそれぞれSMAとEMA平均化された移動平均に基づいて描かれたモーメンタム指標の2線が表示されます。

これらのモメンタム指標の交差がトレンド変化の瞬間を定義します。

この指標は2つのバージョンとして示されています。

標準的なバージョンでは線として - MUV_DIFF 2つの色付きの雲として - MUV_DIFF_Cloud

コンパイルされたXMUV.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

この指標は初めにMQL4で実装され2008年11月9日にコードベースで公開されました。

図1 MUV_DIFF及びMUV_DIFF_Cloud指標