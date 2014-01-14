Autor original:

klot

Oscilador de nuevo trazado dibujado sobre la base de la biblioteca SSA.mqh de funciones de transformación singular. El nuevo trazado se produce en la última sección de barras según el valor del parámetro de entrada del indicador:

input uint Lag= 10 ;

Por desgracia, el autor no dejó ningún comentario ni explicaciones, ya sea sobre la biblioteca de transformación singular o sobre el propio oscilador. En esta versión de la biblioteca, en comparación con su original, las matrices de tamaño variable incluidas en las funciones de la biblioteca SSA.mqh se redujeron significativamente, lo que repercute en una importante disminución de los recursos consumidos por el indicador.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 28.08.2007.

Fig.1 Indicador FullSSA