El Índice de Demanda -Demand Index- ha sido desarrollado por James Sibbet. Para calcular este indicador se utiliza el precio y el volumen. Se considera que este índice es un indicador líder. Esta versión del índice puede variar de +100 a -100. En otros aspectos, sin embargo, el cálculo es exactamente como en la versión original del autor.

El Demand Index consta de seis reglas:



Las divergencias entre el índice y la tendencia del precio refuerzan la idea de que el precio es "débil"; Cuando el mercado aumenta su actividad, los picos máximos del Demand Index suelen preceder a los nuevos máximos del precio (en este caso, el índice hace de indicador adelantado); Cuando el precio alcanza nuevos máximos pero el valor del índice no consigue superar su pico anterior, suelen ocurrir inversiones "significativas" en el techo del mercado (en este caso, el índice es un seguidor de tendencia); Cuando el índice cruza el nivel cero significa un cambio de tendencia (en este caso, el índice hace de indicador atrasado); Cuando el índice se mantiene cerca del nivel cero durante algún tiempo quiere decir que el movimiento del precio actual es débil, y que no va a durar mucho tiempo; Las divergencias amplias a largo plazo entre el precio y los valores del índice implican grandes suelos y techos.

Con este indicador se pueden seleccionar hasta diez tipos distintos de suavizado:

SMA - media móvil simple; EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil ponderada lineal; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralineal; ParMA - suavizado parabólico; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente distinto en los diferentes algoritmos de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor, para VIDYA es un período de oscilador OCM, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".



