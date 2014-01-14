Autor real:

Cronex

Superposición de los indicadores RSI y DeMarker.

Como norma general, lleva mucho tiempo ir cambiando entre los períodos y los parámetros de los indicadores para comparar así el comportamiento de éstos y revelar sus dinámicas genuinas.

El Cronex Super Position se creó tras observar que el espacio de trabajo del terminal se llenaba completamente de varios indicadores estándar con varios parámetros.

Se calcula lo siguiente:

Cuatro líneas RSI con diferentes períodos (que se especifican en los parámetros del indicador) forman la parte media ponderada del indicador según el RSI;

Cuatro líneas DeMarker con diferentes períodos (que se especifican en los parámetros del indicador) forman la parte media ponderada del indicador según el DeMarker;

Debido a la diferencia que existe entre los indicadores RSI y DeMarker, las indicaciones de los promedios se unifican en un solo sistema de visualización;

La superposición de estos dos indicadores se basa en el promedio construido a partir del RSI y del DeMarker;

Para facilitar la interpretación se ponen dos MA en una línea de superposición;

Ya para acabar, se representa el histograma de la diferencia de los promedios ponderados del RSI y el DeMarker.

Como resultado, conseguimos reunir dos características de diferente período y dinámica. Es ampliamente conocido que el RSI y el DeMarker se comportan de forma diferente en situaciones de incertidumbre, y también con respecto a sí mismos cuando tienen diferentes periodos. Es importante observar esta diferencia.

El indicador utiliza la clase СMoving_Average de la librería SmoothAlgorithms.mqh. Esta clase se describe detalladamente en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4, y se publicó en el CodeBase el 14-01-2008.



