真实作者:
klot
这是一个重绘振荡指标, 它是基于SSA.mqh单向变换库中的库函数绘制的.. 重绘发生于最近的一些柱中, 其数量等于指标输入参数值:
input uint Lag=10;
遗憾的是, 作者对他的单向变换函数库和振荡指标本身没有留下任何注释和解释. 和原有版本的函数库相比, 本版本的SSA.mqh库使用的数组大小大幅度减小了, 这是为了减少指标使用的资源.
本指标首先于2007年8月28日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图1 FullSSA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1660
