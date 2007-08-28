CodeBaseРазделы
Библиотеки

Библиотека функций сингулярного преобразования - библиотека для MetaTrader 4

Dmitrii | Russian English 中文
Просмотров:
11963
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс
DT_ZZ_optimized DT_ZZ_optimized

Оптимизированный вариант индикатора DT_ZZ от klot'а

ZZ_TimeWinter 1-1000.mq4 ZZ_TimeWinter 1-1000.mq4

Библиотека YURAZ , определение перехода зимнего времени на летнее с летнего на зимнее

PeriodBarsHIGH PeriodBarsLOW PeriodBarsHIGH PeriodBarsLOW

Библиотечные функции, за указанный диапазон времени получим HIGH LOW

Daily Research Daily Research

Данный скрипт предназначен для получения различной статистической информации по свечкам графика на выбранном таймфрейме.