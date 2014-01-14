Participe de nossa página de fãs
FullSSA - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
klot
Redesenho do oscilador plotado com base no código SSA.mqh da transformação singular nas funções da biblioteca. O redesenho ocorre na última seção de barras igual ao valor do parâmetro de entrada do indicador:
input uint Lag=10;
Infelizmente, o autor não deixou quaisquer comentários e explicações tanto para a sua biblioteca de transformação singular como para o próprio oscilador. Nesta versão da biblioteca em comparação com o seu original, as variáveis de tamanho array incluídas nas funções da biblioteca SSA.mqh foram reduzidas de forma significativa para uma grave diminuição dos recursos consumidos pelo indicador!
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 28.08.2007.
Fig.1 Indicador FullSSA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1660
