FullSSA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1376
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
fullssa.mq5 (6.53 KB) visualização
\MQL5\Include\
ssa.mqh (10.7 KB) visualização
Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5

Autor real:

klot

Redesenho do oscilador plotado com base no código SSA.mqh da transformação singular nas funções da biblioteca. O redesenho ocorre na última seção de barras igual ao valor do parâmetro de entrada do indicador: 

input uint Lag=10;

Infelizmente, o autor não deixou quaisquer comentários e explicações tanto para a sua biblioteca de transformação singular como para o próprio oscilador. Nesta versão da biblioteca em comparação com o seu original, as variáveis de tamanho array incluídas nas funções da biblioteca SSA.mqh foram reduzidas de forma significativa para uma grave diminuição dos recursos consumidos pelo indicador!

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 28.08.2007.

Fig.1 Indicador FullSSA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1660

