FullSSA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4616
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
klot
Перерисовывающийся осциллятор, построенный на основе библиотеки функций сингулярного преобразования SSA.mqh. Перерисовка происходит на участке последних баров, равном значению входного параметра индикатора:
input uint Lag=10;
К великому сожалению, автор не оставил никаких комментариев и не дал никаких пояснений ни к своей библиотеке сингулярного преобразования, ни к самому осциллятору. В данной версии библиотеки, по сравнению с её оригиналом, были значительно уменьшены размеры массивов переменных, входящих в состав функций библиотеки SSA.mqh для серьёзного уменьшения ресурсов, потребляемых индикатором!
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.08.2007.
Рис.1 Индикатор FullSSA
