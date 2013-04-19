CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

FullSSA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4616
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
fullssa.mq5 (6.51 KB) просмотр
\MQL5\Include\
ssa.mqh (10.6 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

klot

Перерисовывающийся осциллятор, построенный на основе библиотеки функций сингулярного преобразования SSA.mqh. Перерисовка происходит на участке последних баров, равном значению входного параметра индикатора:

input uint Lag=10;

К великому сожалению, автор не оставил никаких комментариев и не дал никаких пояснений ни к своей библиотеке сингулярного преобразования, ни к самому осциллятору. В данной версии библиотеки, по сравнению с её оригиналом, были значительно уменьшены размеры массивов переменных, входящих в состав функций библиотеки SSA.mqh для серьёзного уменьшения ресурсов, потребляемых индикатором!

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.08.2007.

Рис.1 Индикатор FullSSA

Рис.1 Индикатор FullSSA

Waddah_Attar_Def_RSI Waddah_Attar_Def_RSI

Сглаженная гистограмма MACD, построенная от технического индикатора RSI.

Exp_F2a_AO Exp_F2a_AO

Торговая система с использованием семафорного, сигнального индикатора F2a_AO.

Interpolation Interpolation

Применение интерполяционного полинома Лагранжа для прогнозирования будущих цен

vaMA vaMA

Простой, гладкий, малолаговый индикатор, построенный на принципе смещения сглаженной с помощью EMA цены приращениями первых 3-х порядков.