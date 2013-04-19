Реальный автор:

klot

Перерисовывающийся осциллятор, построенный на основе библиотеки функций сингулярного преобразования SSA.mqh. Перерисовка происходит на участке последних баров, равном значению входного параметра индикатора:

input uint Lag= 10 ;

К великому сожалению, автор не оставил никаких комментариев и не дал никаких пояснений ни к своей библиотеке сингулярного преобразования, ни к самому осциллятору. В данной версии библиотеки, по сравнению с её оригиналом, были значительно уменьшены размеры массивов переменных, входящих в состав функций библиотеки SSA.mqh для серьёзного уменьшения ресурсов, потребляемых индикатором!

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.08.2007.

Рис.1 Индикатор FullSSA