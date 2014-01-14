Autor original:

Gryb Alexander

El polinomio de interpolación de Lagrange se utiliza para determinar la previsión con los puntos especificados. De hecho, el indicador toma las coordenadas de los puntos de precio entre input int ibegin y input int iend (Dibujados con líneas rojas y azules en el gráfico) y con la ayuda del polinomio de interpolación de Lagrange calcula las coordenadas de los siguientes puntos.

Comentarios:

iend-ibegin = el grado del polinomio. Es decir, si la distancia entre ibegin e iend es igual a dos, entonces la gráfica será una parábola, si es tres, será una hipérbola, etc.



Parámetros de entrada del indicador:

input uint inumPrognoz= 2 ; input uint ibegin= 0 ; input uint iend= 5 ;

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 15.11.2008.

Fig.1 Indicador interpolación