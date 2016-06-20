und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
FullSSA - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
klot
Neu zeichnender Oszillator basierend auf der SSA.mqh singular transformation Funktions-Bibliothek. Das Neuzeichnen tritt auf, beim letzten Abschnitt gleich dem Eingabeparameter des Indikators:
input uint Lag=10;
Unglücklicherweise hat der Autor keine Kommentare und Erklärungen hinterlassen, weder zu seiner singular Transformation Bibliothek, noch zum Oszillator selbst. In dieser Version der Bibliothek wurden im Verglkeich zur originalen die Arrays mit variabler Größe die in den SSA.mqh Bibliotheksfunktionen verwendet wurden signifikant reduziert um eine deutliche Verminderung des Ressourcenverbrauchs durch den Indikator zu erreichen!
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 28.08.2007.
Abb.1 Der FullSSA Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1660
