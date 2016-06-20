CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

FullSSA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
830
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
fullssa.mq5 (6.53 KB) ansehen
\MQL5\Include\
ssa.mqh (10.7 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

klot

Neu zeichnender Oszillator basierend auf der SSA.mqh singular transformation Funktions-Bibliothek. Das Neuzeichnen tritt auf, beim letzten Abschnitt gleich dem Eingabeparameter des Indikators:

input uint Lag=10;

Unglücklicherweise hat der Autor keine Kommentare und Erklärungen hinterlassen, weder zu seiner singular Transformation Bibliothek, noch zum Oszillator selbst. In dieser Version der Bibliothek wurden im Verglkeich zur originalen die Arrays mit variabler Größe die in den SSA.mqh Bibliotheksfunktionen verwendet wurden signifikant reduziert um eine deutliche Verminderung des Ressourcenverbrauchs durch den Indikator zu erreichen!

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 28.08.2007.

Abb.1 Der FullSSA Indikator

Abb.1 Der FullSSA Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1660

Waddah_Attar_Def_RSI Waddah_Attar_Def_RSI

Geglättetes MACD Histogramm gezeichnet auf Basis des technischen RSI-Indikators.

BB_CCI_CrossOver BB_CCI_CrossOver

Indikator für Muster. Er basiert auf dem geglätteten Commodity Channel Index und Bollinger Bändern.

vaMA vaMA

Einfacher, geglätteter Indikator mit geringer Verzögerung basierend auf dem Prinzip der geglätteten Verschiebung unter Verwendung des EMA Preises durch Erhöhung der ersten 3 Aufträge

Interpolation Interpolation

Verwendung der Lagrange Polynom-Interpolation um zukünftige Preise vorauszusagen