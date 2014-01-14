Este es un indicador muy útil desarrollado por T. Chande que también recibe el nombre de RAVI (Range Action Verification Index).



El principio que rige su formación es diferente al que se utiliza para construir el indicador ADX. Chande sugirió una SMA de 13 semanas como base del indicador RAVI para representar los trimestres (un trimestre son 3 meses, o 65 días laborales) que informan del estado de ánimo de los participantes del mercado. El promedio corto que incluye el indicador RAVI comprende el 10% del largo, y es igual a siete, aproximadamente.



El indicador RAVI se pude expresar de la siguiente manera:

RAVI = 100*(SMA(7) - SMA(65)) / SMA(65)



donde SMA(period) - media móvil simple con el período equivalente al período.

Chande sugirió las siguientes líneas de referencia para el indicador RAVI: se selecciona más-menos 0,3% o más-menos 0,1% en función de las características del mercado. Cuando la línea del indicador RAVI cruza hacia arriba la línea de referencia, se genera una señal que indica una nueva tendencia alcista; y si lo hace hacia abajo, se genera una señal de nueva tendencia bajista. Es probable que una tendencia al alza continúe creciendo en tanto que la línea indicadora RAVI va en aumento; del mismo modo, es probable que una tendencia bajista siga cayendo mientras la línea RAVI está bajando.



Cuando el indicador RAVI vuelve a la línea cero quiere decir que la tendencia se ha terminado y que se está formando un canal (estrategia de canal forex). Sin embargo, la reversión continuada del indicador sin entrar en ninguna línea de referencia indica que la tendencia sigue.

En indicador RAVI de Chande es bastante sencillo. Es muy parecido a los indicadores MACD y Price Oscillator -Oscilador de Precios-. La característica exclusiva de RAVI es que utiliza el movimiento de convergencia-divergencia como indicador de tendencia, considerando la divergencia de los promedios.

Sabemos que el ADX tiene dos suavizados. RAVI sólo tiene uno. El RAVI con los valores anteriores es más sensible, y puede, por lo tanto, señalar el inicio o el final de una tendencia antes que el ADX de 18 días.

Con este indicador se pueden seleccionar hasta diez tipos distintos de suavizado:

SMA - media móvil simple; EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil ponderada lineal; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralineal; ParMA - suavizado parabólico; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente distinto en los diferentes algoritmos de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor, para VIDYA es un período de oscilador OCM, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

Este indicador se implementó por vez primera en MQL4 y se publicó en el CodeBase de mql4.com, el 15-02-2008.



