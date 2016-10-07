コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

FullSSA - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
fullssa.mq5 (6.53 KB) ビュー
\MQL5\Include\
ssa.mqh (10.7 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

klot

関数のSSA.mqh単数変換ライブラリに基づいて描かれた再描画オシレータ。再描画は指標入力パラメータの値に等しい最後のバーのセクションで発生します。

input uint Lag=10;

残念ながら、著者は、彼の特異な変換ライブラリやオシレータ自体にコメントや説明を残しませんでした。ライブラリのこのバージョンでは、SSA.mqhライブラリ関数に含まれた可変サイズ配列は指標によって消費されるリソースの深刻な減少のために元のものと比べて大幅に減少されました。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年8月28日に公開されました。

図1 FullSSA指標

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1660

