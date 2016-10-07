無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
FullSSA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 961
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
klot
関数のSSA.mqh単数変換ライブラリに基づいて描かれた再描画オシレータ。再描画は指標入力パラメータの値に等しい最後のバーのセクションで発生します。
input uint Lag=10;
残念ながら、著者は、彼の特異な変換ライブラリやオシレータ自体にコメントや説明を残しませんでした。ライブラリのこのバージョンでは、SSA.mqhライブラリ関数に含まれた可変サイズ配列は指標によって消費されるリソースの深刻な減少のために元のものと比べて大幅に減少されました。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年8月28日に公開されました。
図1 FullSSA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1660
Waddah_Attar_Def_RSI
RSIテクニカル指標に基づいて描かれたMACDで平滑化されたヒストグラムBB_CCI_CrossOver
パタン指標。これは、平滑化されたCCIとボリンジャーバンドに基づいています。