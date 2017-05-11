Esta publicación contiene el paquete completo de indicadores MetaCOT ToolBox para la plataforma MetaTrader 5. Podrá familiarizarse con la documentación completa del funcionamiento con esta biblioteca en la página de ensamblaje MetaCOT ToolBox para la plataforma MetaTrader 4

Para el funcionamiento de los indicadores es imprescindible la biblioteca auxiliar MetaCOT CFTC ToolBox Demo MT5 o su versión plenamente funcional MetaCOT CFTC ToolBox MT5. Asimismo, los datos del indicador están disponibles en forma de conjuntos individuales y representados en los apartados correspondientes del Mercado.