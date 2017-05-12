Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Diese Veröffentlichung beinhaltet den ganzen Set von Indikatoren MetaCOT ToolBox für die MetaTrader 5 Plattform. Die vollständige Dokumentation zu dieser Bibliothek können Sie auf der Seite MetaCOT ToolBox für die MetaTrader 4 Plattform finden.
Die Indikatoren benötigen die Hilfsbibliothek MetaCOT CFTC ToolBox Demo MT5 oder ihre voll funktionsfähige Version MetaCOT CFTC ToolBox MT5. Darüber hinaus sind diese Indikatoren separat verfügbar und im entsprechenden Bereich des Markets erhältlich.
