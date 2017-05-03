Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Sound Alert Entry Out - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 904
- Ranking:
-
- Publicado:
Depois de fechar a posição (saída do mercado, reversão, fechamento da posição usando a oposta), toca o sinal.
O sinal é selecionado a partir do conjunto padrão fornecido com o terminal:
version "1.002":
adicionado o parâmetro notification — envio de notificação para os terminais móveis, cujos os MetaQuotes ID são indicados, na janela de configurações, na guia "Notificações".
Por padrão, essa configuração é desativada (false).
O formato de saída da mensagem é como esta:
deal #127811212 sell 0.01 EURUSD, profit: 0.08 USD
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18082
