В виде гистограммы максимальное и минимальное значения параметров SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS — "Общее число ордеров на покупку в текущий момент" и SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS — "Общее число ордеров на продажу в текущий момент". Стиль построения DRAW_HISTOGRAM.

Индикатор MA, для которого можно из кода задавать значения двух уровней.