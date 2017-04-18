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Индикаторы

MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Vasiliy Sokolov
Vasiliy Sokolov

Vasiliy Sokolov

3.5 (36)
17 продуктов 23 статьи 9 кодов 74 темы 5870 комментариев
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(22)
Опубликован:
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Данная публикация содержит полный набор индикаторов MetaCOT ToolBox для платформы MetaTrader 5. С полной документацией по работе с данной библиотекой вы можете ознакомится на странице сборки MetaCOT ToolBox для платформы MetaTrader 4.

Для работы индикаторов необходима вспомогательная библиотека MetaCOT CFTC ToolBox Demo MT5 или ее полнофункциональная версия MetaCOT CFTC ToolBox MT5. Также данные индикаторы доступны в виде отдельных сборок и представлены в соответствующем разделе Маркета.

MetaCOT 2 CFTC ToolBox

Session Buy Sell Orders Session Buy Sell Orders

В виде гистограммы максимальное и минимальное значения параметров SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS — "Общее число ордеров на покупку в текущий момент" и SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS — "Общее число ордеров на продажу в текущий момент". Стиль построения DRAW_HISTOGRAM.

Custom Moving Average Levels Custom Moving Average Levels

Индикатор MA, для которого можно из кода задавать значения двух уровней.

ColorXMUV_HTF ColorXMUV_HTF

Индикатор ColorXMUV с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Bollinger bands at Fibonacci levels Bollinger bands at Fibonacci levels

Полосы Боллинджера на расширенных уровнях Фибоначчи.