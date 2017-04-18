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MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Данная публикация содержит полный набор индикаторов MetaCOT ToolBox для платформы MetaTrader 5. С полной документацией по работе с данной библиотекой вы можете ознакомится на странице сборки MetaCOT ToolBox для платформы MetaTrader 4.
Для работы индикаторов необходима вспомогательная библиотека MetaCOT CFTC ToolBox Demo MT5 или ее полнофункциональная версия MetaCOT CFTC ToolBox MT5. Также данные индикаторы доступны в виде отдельных сборок и представлены в соответствующем разделе Маркета.
Session Buy Sell Orders
В виде гистограммы максимальное и минимальное значения параметров SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS — "Общее число ордеров на покупку в текущий момент" и SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS — "Общее число ордеров на продажу в текущий момент". Стиль построения DRAW_HISTOGRAM.Custom Moving Average Levels
Индикатор MA, для которого можно из кода задавать значения двух уровней.
ColorXMUV_HTF
Индикатор ColorXMUV с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Bollinger bands at Fibonacci levels
Полосы Боллинджера на расширенных уровнях Фибоначчи.