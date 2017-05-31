無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MetaCOT 2 CFTCツールボックス（指標のセット）MT5 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1142
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この出版物には、MetaTrader 5版のMetaCOTツールセット指標の全セットが含まれています。このライブラリの使用方法を説明する完全なドキュメントはMetaTrader 4用MetaCOTツールボックスセットのページで入手できます。
指標の操作にはMetaCOT CFTCツールボックスデモMT5ライブラリまたはフル機能版 MetaCOT CFTCツールボックスMT5が追加的に必要です。また、これらの指標は、適切なマーケットセクションに別々のセットとして用意されています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16521
MultiHedg_1
ユーザー定義の時間に市場ポジションを開く多通貨エキスパートアドバイザーです。Volatility Quality Stridsman（ヒストグラム）
Volatility Quality Stridsman（ヒストグラム）
Cronex T RSI BBSW
Cronex T RSI BBSW指標のMetaTrader 5版です。VTS_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むVTS指標です。