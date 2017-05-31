コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MetaCOT 2 CFTCツールボックス（指標のセット）MT5 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vasiliy Sokolov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
この出版物には、MetaTrader 5版のMetaCOTツールセット指標の全セットが含まれています。このライブラリの使用方法を説明する完全なドキュメントはMetaTrader 4用MetaCOTツールボックスセットのページで入手できます。

指標の操作にはMetaCOT CFTCツールボックスデモMT5ライブラリまたはフル機能版 MetaCOT CFTCツールボックスMT5が追加的に必要です。また、これらの指標は、適切なマーケットセクションに別々のセットとして用意されています。

MetaCOT 2 CFTCツールボックス

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16521

