MetaCOT 2 CFTC 工具箱 (指标集) MT5 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2183
- 等级:
-
- 已发布:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
发布中包含了用于 MetaTrader 5 的 MetaCOT 工具箱的完整指标集。在 用于 MetaTrader 4 的 MetaCOT 工具箱 集合页面中，有描述开发库使用的完整文档。
指标的运行需要另一个开发库 MetaCOT CFTC ToolBox MT5 演示版 或者它的完整功能版本 MetaCOT CFTC ToolBox MT5。另外，这些指标在对应的市场部分也有独立的集合。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16521
