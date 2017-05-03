Esta publicação contém um conjunto completo de indicadores MetaCOT ToolBox para a plataforma MetaTrader 5. Você pode encontrar a documentação para trabalhar com esta biblioteca na página da versão MetaCOT ToolBox para a plataforma MetaTrader 4

Para que os indicadores funcionem, é necessária a biblioteca auxiliar MetaCOT CFTC ToolBox Demo MT5 ou sua versão completa MetaCOT CFTC ToolBox MT5. Estes indicadores também estão disponíveis como conjuntos separados e são apresentados na seção respetiva do Mercado.