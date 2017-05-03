Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT5 - indicador para MetaTrader 5
Esta publicação contém um conjunto completo de indicadores MetaCOT ToolBox para a plataforma MetaTrader 5. Você pode encontrar a documentação para trabalhar com esta biblioteca na página da versão MetaCOT ToolBox para a plataforma MetaTrader 4.
Para que os indicadores funcionem, é necessária a biblioteca auxiliar MetaCOT CFTC ToolBox Demo MT5 ou sua versão completa MetaCOT CFTC ToolBox MT5. Estes indicadores também estão disponíveis como conjuntos separados e são apresentados na seção respetiva do Mercado.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16521
