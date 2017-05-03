CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT5 - indicador para MetaTrader 5

Vasiliy Sokolov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1999
Avaliação:
(22)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Esta publicação contém um conjunto completo de indicadores MetaCOT ToolBox para a plataforma MetaTrader 5. Você pode encontrar a documentação para trabalhar com esta biblioteca na página da versão MetaCOT ToolBox para a plataforma MetaTrader 4.

Para que os indicadores funcionem, é necessária a biblioteca auxiliar MetaCOT CFTC ToolBox Demo MT5 ou sua versão completa MetaCOT CFTC ToolBox MT5. Estes indicadores também estão disponíveis como conjuntos separados e são apresentados na seção respetiva do Mercado.

MetaCOT 2 CFTC ToolBox

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16521

20PRExp-3 20PRExp-3

Sistema de fuga de volatilidade intradia. Usa-se o indicador Parabolic SAR.

Dsl - DMI oscillator Dsl - DMI oscillator

DSL - DMI oscillator

StepUpDown StepUpDown

Indicador de direção de preço com setas e alertas.

LRDegrees MT5 LRDegrees MT5

O indicador mostra a linha dupla de regressão e o ângulo de inclinação da linha curta. Alertas sobre a mudança da tendência.