NavelEMA - indicador para MetaTrader 5

O autor do artigo:

Bookkeeper

EMA clássica com a combinação linear de timeseries de preços. A fórmula para o cálculo:

NavelEMA = EMA( ( close*5 + open*2 + high + low ) / 9 ) 

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 05.02.2009.

O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Fig.1 Indicador NavelEMA

Fig.1 Indicador NavelEMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1651

