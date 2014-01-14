Participe de nossa página de fãs
NavelEMA - indicador para MetaTrader 5
O autor do artigo:
Bookkeeper
EMA clássica com a combinação linear de timeseries de preços. A fórmula para o cálculo:
NavelEMA = EMA( ( close*5 + open*2 + high + low ) / 9 )
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 05.02.2009.
O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".
Fig.1 Indicador NavelEMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1651
