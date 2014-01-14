Autor original:

TheXpert

El RSI clásico con los niveles de señales coloreados En el momento en que el indicador RSI llega a zonas de sobreventa y sobrecompra, el indicador cambia de color según la dirección de la tendencia. La tendencia ascendente cambia el color del indicador a verde, la descendente a rojo.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 17.03.2009.

Fig.1 Indicador ColorRSI