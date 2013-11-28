请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Bookkeeper
价格序列线性组合的经典 EMA 。计算公式:
NavelEMA = EMA( ( close*5 + open*2 + high + low ) / 9 )
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 05.02.2009.
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 NavelEMA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1651
Exp_Color3rdGenXMA
交易系统在趋势行情中做交易，使用 Color3rdGenXMA 移动均线。Exp_QQECloud
交易系统使用 Exp_QQECloud 趋势指标。