NavelEMA - MetaTrader 5脚本

\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
navelema.mq5 (5.64 KB) 预览
真实作者:

Bookkeeper

价格序列线性组合的经典 EMA 。计算公式:

NavelEMA = EMA( ( close*5 + open*2 + high + low ) / 9 )

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 05.02.2009.

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 NavelEMA 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1651

