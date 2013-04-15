CodeBaseРазделы
Индикаторы

NavelEMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2499
(28)
Реальный автор:

Bookkeeper

Классический EMA с линейной комбинацией ценовых таймсерий. Формула для вычисления:

NavelEMA = EMA( ( close*5 + open*2 + high + low ) / 9 )

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 05.02.2009.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор NavelEMA

