NavelEMA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2499
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Bookkeeper
Классический EMA с линейной комбинацией ценовых таймсерий. Формула для вычисления:
NavelEMA = EMA( ( close*5 + open*2 + high + low ) / 9 )
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 05.02.2009.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор NavelEMA
