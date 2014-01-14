El sistema de Ecuación de Camarilla Equation fue implementado por Nick Stott a finales de los 1980s.

La Ecuación de Camarilla consta de 8 o 10 niveles(en modificaciones posteriores) calculados mediante el uso de los precios de Apertura, Cierre, Alto y Bajo (Open, Close, High, Low) de la sesión de trading anterior y un conjunto de instrucciones en la aplicación de estos niveles en el trading.

Los niveles se dividen en dos grupos. El primero se construye hacia abajo desde precio de cierre del día de ayer, indicado por el símbolo L (por "Low", Bajo) y numerados del 1 al 5. Del mismo modo, el segundo grupo de niveles se construye hacia arriba desde precio de cierre del día de ayer, indicado por el símbolo H ("High", Alto) y también numerados del 1 al 5.

Cabe señalar que los niveles 1 y 2 tienen relativamente menor valor y a menudo no se consideran. En cuanto a los niveles L5 y H5, siempre deben ser considerados, a pesar de que son ignorados en algunas fuentes.

Los niveles de la Ecuación de Camarilla se calculan de la siguiente manera:

H1 = close + (high-low)*1.1 /12

H2 = close + (high-low)*1.1 /6

H3 = close + (high-low)*1.1 /4

H4 = close + (high-low)*1.1 /2

H5 = (high/low)*close



L1 = close - (high-low)*1.1 /12

L2 = close - (high-low)*1.1 /6

L3 = close - (high-low)*1.1 /4

L4 = close - (high-low)*1.1 /2

L5 = close - (H5 - close)



