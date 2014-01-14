CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Ecuación de Camarilla - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1674
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El sistema de Ecuación de Camarilla Equation fue implementado por Nick Stott a finales de los 1980s.

La Ecuación de Camarilla consta de 8 o 10 niveles(en modificaciones posteriores) calculados mediante el uso de los precios de Apertura, Cierre, Alto y Bajo (Open, Close, High, Low) de la sesión de trading anterior y un conjunto de instrucciones en la aplicación de estos niveles en el trading.

Los niveles se dividen en dos grupos. El primero se construye hacia abajo desde precio de cierre del día de ayer, indicado por el símbolo L (por "Low", Bajo) y numerados del 1 al 5. Del mismo modo, el segundo grupo de niveles se construye hacia arriba desde precio de cierre del día de ayer, indicado por el símbolo H ("High", Alto) y también numerados del 1 al 5.

Cabe señalar que los niveles 1 y 2 tienen relativamente menor valor y a menudo no se consideran. En cuanto a los niveles L5 y H5, siempre deben ser considerados, a pesar de que son ignorados en algunas fuentes.

Los niveles de la Ecuación de Camarilla se calculan de la siguiente manera:

H1 = close + (high-low)*1.1 /12
H2 = close + (high-low)*1.1 /6
H3 = close + (high-low)*1.1 /4
H4 = close + (high-low)*1.1 /2
H5 = (high/low)*close

L1 = close - (high-low)*1.1 /12
L2 = close - (high-low)*1.1 /6
L3 = close - (high-low)*1.1 /4
L4 = close - (high-low)*1.1 /2
L5 = close - (H5 - close)

Camarilla_Equation

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/469

NavelEMA NavelEMA

EMA clásica con combinación lineal de "timeseries" de precios.

Camarilla_Full Camarilla_Full

El sistema de niveles de Ecuación de Camarilla para todas las barras.

ColorRSI ColorRSI

RSI con los niveles de señales coloreados

X2MA X2MA

La media móvil universal con doble suavizado y la posibilidad de cambiar estos algoritmos de suavizado seleccionando los apropiados de diez opciones disponibles.