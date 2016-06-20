CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

NavelEMA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
754
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
navelema.mq5 (5.64 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Bookkeeper

Der klassische EMA mit linearer Kombination von Preiszeitreihen. Die Formel für die Berechnung:

NavelEMA = EMA( ( close*5 + open*2 + high + low ) / 9 )

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 05.02.2009.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der NavelEMA Indikator

Abb.1 Der NavelEMA Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1651

ColorRSI ColorRSI

RSI mit farbigen Signal-Levels

Bollinger Band Breiten Berechnung mit Verwendung Neuronaler Netze Bollinger Band Breiten Berechnung mit Verwendung Neuronaler Netze

Dieser Expert Advisor arbeitet mit Neuronalen Netzwerk Methoden

F2a_AO F2a_AO

Ein Pfeilsignal Indikator unter Verwendung von drei NavelEMA Moving Averages.

Exp_F2a_AO Exp_F2a_AO

Ein Handelssystem das den F2a_AO Signal Indikator verwendet.