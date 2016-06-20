und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
NavelEMA - Indikator für den MetaTrader 5
Bookkeeper
Der klassische EMA mit linearer Kombination von Preiszeitreihen. Die Formel für die Berechnung:
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 05.02.2009.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
