Der echte Autor:

Bookkeeper

Der klassische EMA mit linearer Kombination von Preiszeitreihen. Die Formel für die Berechnung:

NavelEMA = EMA( ( close*5 + open*2 + high + low ) / 9 )

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 05.02.2009.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der NavelEMA Indikator