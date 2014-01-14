Sistema de trading para el trade favorable a la tendencia del mercado mediante la Media MóvilColor3rdGenXMA.

Se toma la decisión de la operación estrictamente en un momento fijo en el tiempo. Estos momentos son definidos por dos parámetros de entrada del EA:

input Hour StartHour=H08; input Min StartMinute=M00;

Independientemente de resultados de trading después de un cierto número de minutos definidos por el valor del parámetro de entrada del TimeMin EA entrada parámetro valor (tiempo de la posición de espera en minutos), las posiciones abiertas de cierran. En el momento en que la posición se abre de la dirección de la operación se define por el color del indicador Color3rdGenXMA. Si el color es rojo, se abrirá posición corta, si azul, se abrirá posición larga.

Colocar el archivo compilado Color3rdGenXMA.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Debe considerarse que el archivo de librería TradeAlgorithms.mqh está diseñado para usar EAS por brokers que ofrecen spread distinto de cero y capacidad para establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente abriendo una posición. Otras variantes de esta librería pueden descargarse de https://www.mql5.com/es/code/1578.

Se han utilizado parámetros de entrada por defecto del EA durante las pruebas que se muestran a continuación. Stop Loss y Take Profit no han sido utilizados durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del histórico de las ofertas en la tabla

Testing results for 2011 at USDCHF H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas