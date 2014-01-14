Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_Color3rdGenXMA - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1028
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Sistema de trading para el trade favorable a la tendencia del mercado mediante la Media MóvilColor3rdGenXMA.
Se toma la decisión de la operación estrictamente en un momento fijo en el tiempo. Estos momentos son definidos por dos parámetros de entrada del EA:
input Hour StartHour=H08; // Hour of position opening input Min StartMinute=M00; // Minute of position opening
Independientemente de resultados de trading después de un cierto número de minutos definidos por el valor del parámetro de entrada del TimeMin EA entrada parámetro valor (tiempo de la posición de espera en minutos), las posiciones abiertas de cierran. En el momento en que la posición se abre de la dirección de la operación se define por el color del indicador Color3rdGenXMA. Si el color es rojo, se abrirá posición corta, si azul, se abrirá posición larga.
Colocar el archivo compilado Color3rdGenXMA.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Debe considerarse que el archivo de librería TradeAlgorithms.mqh está diseñado para usar EAS por brokers que ofrecen spread distinto de cero y capacidad para establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente abriendo una posición. Otras variantes de esta librería pueden descargarse de https://www.mql5.com/es/code/1578.
Se han utilizado parámetros de entrada por defecto del EA durante las pruebas que se muestran a continuación. Stop Loss y Take Profit no han sido utilizados durante las pruebas.
Fig. 1. Instancias del histórico de las ofertas en la tabla
Testing results for 2011 at USDCHF H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1648
El indicador se compone de cinco niveles de Tirone que son, de hecho, niveles de soporte y resistencia basados en un rango de cotización de un determinado período de tiempo.Índice de Variación
El Índice de Variación muestra si una tendencia o un movimiento plano se está imponiendo en series temporales o en comportamiento aleatorio.
El indicador consiste en niveles de soporte y resistencia basados en un rango de cotización en un cierto período de tiempo.CandleSize
El indicador de los rangos de las tres últimas velas del timeframe selecionado por el trader