ポケットに対して
エキスパート

Exp_Color3rdGenXMA - MetaTrader 5のためのエキスパート

Color3rdGenXMA移動平均を使った取引システム。

取引の決定は、固定された瞬間に限ってくだされます。

これらのレベルはエキスパートアドバイザーの入力パラメータで定義されます。

input Hour       StartHour=H08;      // ポジションが開く時刻
input Min        StartMinute=M00;    // ポジションが開く分

取引結果にはかかわらず、TimeMinエキスパートアドバイザー入力パラメータ（ポジション保持の分数）の値の後、ポジションは決済されます（位置は分単位で保持時間）。取引の方向にポジションを開く瞬間はColor3rdGenXMA指標の色によって定義されます。色が赤の場合はショート、青の場合はロングが開かれます。

コンパイルされたColor3rdGenXMA.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値オプション設定のために設計されていることにご注意ください。 ライブラリの他のバリアントはhttps://www.mql5.com/en/code/1578からダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス

図1　チャートでの決済履歴のインスタンス

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

