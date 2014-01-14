CodeBaseSecciones
Indicadores

CandleSize - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1169
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.13 KB) ver
candlesize.mq5 (10.62 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Fig.1 Indicador CandleSize

Fig.1 Indicador CandleSize

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1647

